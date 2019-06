Juventus, clamorosa apertura: Paratici crede nel colpo a sorpresa

Ha parlato dell’allenatore che verrà e di calciomercato. Fabio Paratici non si nasconde e traccia le linee guida della Juventus in ottica degli affari estivi. Tecnico e rinforzi all’ordine del giorno. La strada sembra essere in discesa, soprattutto per quanto riguarda il futuro mister, ma qualche novità può arrivare anche in merito ai colpi in entrata nella mente della Vecchia Signora.

REALTA’ – Non servivano, certo, grosse ammissioni o smentite perché il dialogo tra la Juventus e il Manchester United è cosa nota. L’argomento è sempre lo stesso: Paul Pogba. Il francese è l’obiettivo numero uno dei bianconeri e sotto traccia la Vecchia Signora si è mossa. Il ritorno del campione del mondo a Torino sarebbe cosa gradita a tutto l’ambiente e allo stesso calciatore che in Red Devils sta tornando a vivere dei momenti poco piacevoli, con il finale di campionato che è stato tragicamente vicino alle brutte prestazioni di inizio stagione. La Juventus c’è, si fa sentire, con i vertici inglesi e soprattutto con il suo Polpo. Tutte le piste sono ancora aperte e Paratici non si nasconde e crede nel ritorno a sorpresa del classe ’93.