Juventus, clamorosa mossa vincente di mercato: assalto al centrocampista con Higuain come contropartita

Potrebbe esserci il primo colpo di mercato per i campioni d’Italia della Juventus: i bianconeri sembrano aver puntato con decisione al centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Arrivato nella capitale nell’affare con l’Inter per Nainggolan, il giovane classe ’99 è reduce da una stagione straordinaria dove ha sorpreso tutti e attirato le attenzione dei più grandi club italiani ed europei.

I giallorossi stanno provando a convincere il giovane centrocampista a prolungare il contratto fino al 2024, ma come spiega Tuttosport le richieste dell’entourage sono piuttosto elevate e non vanno di pari passo con le proposte della società. In questa situazione di incertezza, la Juventus avrebbe pronta la mossa vincente per convincere Zaniolo a spostarsi a Torino.

ASSALTO – Il forcing della Juventus è appena iniziato e per Zaniolo, Paratici è pronto a mettere sul piatto 40-50 milioni. Per per provare ad abbassare l’esborso, la società avrebbe un piano ben preciso: sfruttare la prossima cessione di Dzeko da parte della Roma e offrire alla società capitolina un attaccante. In tal senso il nome di Gonzalo Higuain torna di moda e potrebbe essere la carta vincente per il passaggio di Zaniolo in bianconero. L’argentino tornerà dal prestito al Chelsea ma non rientra nei piani della dirigenza, Sarri permettendo. Per questo, l’ex Napoli e Milan sembra poter diventare davvero molto preziosi per i piani futuri della Juventus.