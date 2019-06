Juventus, clamorosa prima mossa di Sarri: ecco Icardi, lo voleva già al Napoli…

Icardi sta per partire per le vacanze con la sua Wanda Nara. L’Inter sperava di chiudere la questione con l’argentino prima del 30 giugno, cosa che diventerà impossibile. Niente cessione, almeno per ora, salvo che qualche interessata non si faccia avanti.

Ecco perché, occorre fare molta attenzione a quanto succede a Torino, sponda bianconera, dove con l’arrivo imminente di Maurizio Sarri, potrebbe partire l’assalto al 9 nerazzurro. Ebbene sì, Icardi alla Juventus è molto più di una suggestione. Lo scrive Il Corriere dello Sport che rivela come il tecnico toscano avrebbe voluto Maurito già ai tempi del Napoli, quando proprio la Vecchia Signora strappò al Vesuvio Gonzalo Higuain. All’epoca, però, Icardi era incedibile e la trattativa naufragò ancora prima di nascere. Adesso le cose sono completamente diverse e la società bianconera sarebbe pronta a provare il grande colpo. Adesso il 9 argentino potrebbe fare coppia con CR7, sempre che il centravanti non decida di restare all’Inter da separato in casa almeno fino a gennaio 2020.