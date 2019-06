Juventus, clamoroso: assalto improvviso del Real Madrid per un tuo giocatore

In attesa di chiudere per l’arrivo di Eden Hazard dal Chelsea, il Real Madrid accende i riflettori in Italia ed in modo particolare mette nel mirino un gioiello della Juventus. Dalla Spagna sono sicuri: i Blancos stanno per fare un tentativo per Miralem Pjanic.

Secondo il quotidiano spagnolo AS, infatti, le Merengues avrebbero visto nel bosniaco la perfetta alternativa ad Eriksen del Tottenham e Pogba del Manchester United.

ASSALTO – La priorità di Zidane, si sa, è il centrocampista dei Red Devils Pogba. Allo stesso tempo anche il danese degli Spurs rappresenterebbe un’ottima alternativa. Le difficoltà a trovare un accordo sulle cifre tra le società, però, avrebbero portato Zizou a mettere gli occhi su Pjanic. Il talento della Juventus piace sia all’allenatore che al direttore generale del club José Angel Sànchez e lo stesso centrocampista non ha mai nascosto l’ambizione di provare nuove esperienze. Il prezzo, sempre secondo AS, si aggirerebbe tra gli 80 e i 100 milioni con il Real Madrid che vorrebbe spenderne 70. Potrà influire sulla buona riuscita dell’operazione anche l’arrivo del nuovo tecnico. Se dovesse essere Sarri, Pjanic potrebbe essere bloccato. In caso contrario, le porte all’addio potrebbero essere più che aperte.