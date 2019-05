Juventus, clamoroso colpo di mercato: ecco l’affare dal Real Madrid

In casa Juventus è tempo di rinforzi in vista della prossima stagione. Con il rebus allenatore ancora da sciogliere, ecco però che in ottica calciatori, i bianconeri avrebbero accelerato per un vecchio pallino di Agnelli e Paratici.

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, nonostante la clausola rescissioria, il giocatore del Real Madrid Isco potrebbe liberarsi per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Lo spagnolo, già molto vicino a vestire la divisa della Juventus a gennaio, sarebbe l’acquisto perfetto per gli schemi offensivi della Vecchia Signora. Abile da centrocampista, ancora meglio da trequartista o seconda punta, Isco si adatterebbe alle esigenze della squadra e di Cristiano Ronaldo, già suo compagno in Spagna.

La cessione da parte del Real Madrid di Isco aprirebbe le porte all’arrivo in Blancos di Hazard. Ecco perché l’affare sembra davvero potersi concretizzare nelle prossime settimane.