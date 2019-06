Juventus, clamoroso colpo in Italia: la Serie A trema

Dopo Higuain e Sarri, la Juventus è pronta a sferrare l’ennesimo colpo “made in Napoli”. Sembra, infatti, che i bianconeri siano molto interessati ad un altro uomo che milita nel club partenopeo: si tratta del difensore centrale Kalidou Koulibaly, assoluto protagonista delle ultime stagioni della squadra di De Laurentiis e considerato tra i migliori difensori del mondo.

Detto che sarà difficile strapparlo ad Ancelotti e trattare con il patron azzurro, la Juventus non si fermerà certo alle prime difficoltà. Così, come riporta Tuttosport, con l’arrivo sempre più vicino di Maurizio Sarri, la Vecchia Signora potrebbe provare a rinforzare la rosa con un altro dei suoi pupilli. Koulibaly è diventato il grande obiettivo del mercato estivo bianconero. Per convincerlo ad approdare a Torino, i bianconeri sono pronti a sferrare l’offensiva giusta: prima di tutto economica, con un’offerta attorno agli 80 milioni di euro; in secondo luogo starebbero già parlando con Fali Ramadani, agente del giocatore, nonché uomo mercato che si sta già occupando del passaggio di Sarri in bianconero.

Insomma, la Serie A potrebbe essere stravolta dall’ennesimo colpo della Juventus che pensa a rinforzarsi e a prendere i pezzi pregiati delle rivali.