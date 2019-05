Juventus, clamoroso Nedved: “Allegri? Chi vivrà vedrà”

In casa Juventus il tema di questi ultimi giorni riguarda la permanenza di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Sulla panchina bianconera si staglia minacciosa l’ombra di Antonio Conte. Non toglie alcun dubbio Pavel Nedved. Il vicepresidente della squadra campione d’Italia, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport che hanno spaventato i tifosi della Vecchia Signora: “Se succederà qualcosa di clamoroso? No, non so perché. C’è sempre stato verso giugno un incontro che verrà anticipato, ora aspettiamo. Novità? Credo di no, abbiamo una rosa di assoluto valore. Abbiamo grandi giocatori, migliorare questa rosa sarà difficile. Per quanto riguarda il futuro di Allegri, rispondo con un detto molto utilizzato da mio figlio: chi vivrà, vedrà…“.