Juventus, clamoroso: per il dopo Allegri spunta Gasperini

Ancora tutto da decifrare il futuro di Massimiliano Allegri. I prossimi giorni saranno decisivi per il destino del tecnico livornese, che potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione dopo cinque anni, durante i quali ha conquistato altrettanti scudetti. E la dirigenza bianconera, per non farsi trovare impreparata, sta già sondando il terreno alla ricerca del suo possibile sostituto, con un nuovo nome spuntato in queste ultime ore.

IDEA GASPERINI – Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, oltre alle piste che portano a Conte e Pochettino, il club di Andrea Agnelli starebbe infatti valutando con attenzione il profilo di Gian Piero Gasperini, protagonista di un’altra stagione da urlo sulla panchina dell’Atalanta. La Juventus sarebbe rimasta impressionata dal lavoro svolto dall’ex tecnico dell’Inter, inserendolo in cima alla lista delle proprie preferenze.