Juventus, clamoroso piano per arrivare a Mbappé: c’è un sacrificato illustre

Potrebbe essere molto più di una suggestione di mercato. Kylian Mbappé alla Juventus sembra essere destinato a diventare un tormentone sino alla prossima estate.

Secondo il quotidiano La Repubblica, il grande sogno del presidente della Juventus Andrea Agnelli è quello di regalare ai suoi tifosi un altro fenomeno del calcio mondiale dopo Cristiano Ronaldo. Nei mesi precedenti, era stato lo stesso numero uno bianconero a sorprendere tutti e a far sognare i tifosi: “Vogliamo un CR7 di 25 anni”. Erano state più o meno queste le sue parole.

Adesso, il giovanissimo campione del mondo con la Francia, attaccante del Paris Saint-Germain, ne ha solo 20 ma sembra il profilo ricercato dal patron della Vecchia Signora.

POSSIBILE – Vedere il classe ’98 in bianconero, potrebbe non essere così improbabile. Mbappé, come detto, ha solo 20 anni. Non ha ancora nessun contratto di sponsorizzazione blindato che gli imponga scelte di carriera particolari e, soprattutto, un entourage che si occupa dei suoi affari ancora piuttosto sereno, composto dai genitori e da un gruppo di avvocati. L’agente, come sempre in questi casi, è un ostacolo sempre duro da affrontare, e in questa particolare ipotesi di operazione la Juventus non avrebbe grossi problemi.

Ma c’è di più: come noto, il Paris Saint-Germain per evitare di incappare in una grossa sanzione della Uefa, dovrà presto trovare una cifra importante, per poter pareggiare i conti secondo le normative imposte dall’organismo di controllo europeo. Ecco perché, uno tra Neymar e lo stesso Mbappé sembrano poter essere i due candidati per essere ceduti.

SACRIFICATO – In caso di partenza del giovane francese, la Juventus dovrebbe vedersela con l’agguerrita concorrenza del Real Madrid, che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’attaccante classe ’98. I bianconeri sarebbero pronti a sacrificare per esigenze di bilancio Paulo Dybala, dal quale sperano di ricavare una cifra tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Cifra che verrebbe investita, appunto, per formare una coppia di assuluti fuoriclasse che non avrebbe rivali: Kylian Mbappé al fianco di Cristiano Ronaldo.