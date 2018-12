Juventus, clamoroso: Pogba torna a gennaio

Sono sicuri in terra inglese: Paul Pogba lascerà il Manchester United già a gennaio.

Sarebbe questa la bomba rilanciata dal Mirror e che vedrebbe il centrocampista francese prossimo all’approdo, ancora una volta, alla Juventus. Secondo quanto afferma il tabloid inglese, i Red Devils avrebbero aperto al prestito già nel prossimo mercato invernale e la Vecchia Signora è, ovviamente, in pole position.

POGB-OOM – La clamorosa indiscrezione sarebbe la normale conseguenza dei rapporti, sempre più difficili, col tecnico José Mourinho. Dopo due panchine consecutive, e la recente esclusione dai titolari, anche nel match contro il Liverpool, la stella campione del Mondo con la Francia avrebbe definitivamente rotto gli indugi e avrebbe deciso di salutare Manchester. In tal senso, la società avrebbe aperto all’ipotesi del prestito, in attesa di capire quale sarà il futuro anche del tecnico. Il club inglese sarebbe disposto dunque a lasciar partire Pogba a gennaio e la Juventus, che con Paratici osserva attentamente l’evolversi della vicenda, sarebbe la meta ideale per il classe 1993 che, con le nuove regole, potrebbe anche giocare in Champions League con i bianconeri.