Juventus, colpo a sorpresa per il centrocampo: vacanze galeotte per il giocatore

Accostato al Barcellona, poi al Manchester United e al Real Madrid. Il futuro di Adrien Rabiot, però, potrebbe essere alla Juventus. Il centrocampista francese del Paris Saint-Germain, in rotta con il club da mesi, sembra essere destinato all’Italia.

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, un vacanza galeotta del giocatore in Toscana, in compagnia della madre-agente avrebbe riacceso l’interesse della Vecchia Signora nei suoi confronti. Il classe ’95, però, ha richieste molto elevate di ingaggio che andrebbero valutate con attenzione. Allo stesso tempo, però, la maglia bianconera, la presenza di Cristiano Ronaldo e la voglia di trionfare in Champions, potrebbero fare la differenza e permettere alla Juventus di abbassare le pretese del giocatore. Paratici, ora a Londra per la questione Sarri, sarebbe pronto a tornare in Italia per provare a chiudere l’affare.