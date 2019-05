Juventus, colpo in difesa: c’è l’ok del giocatore ma attenzione alla contropartita

Manovre importanti sull’asse Torino-Parigi, o meglio Juventus-Paris Saint’Germain. La Vecchia Signora avrebbe ottenuto il sì del difensore brasiliano Marquinhos che sarebbe l’ideale per completare il reparto difensivo insieme a Rugani, Bonucci e Chiellini.

Accordo tra le parti con il Psg che, però, fa resistenza e chiede di aprire un tavolo parallelo, addirittura per Miralem Pjanic che già in passato aveva strizzato l’occhio alla società francese.

TRATTATIVE – La Juventus può prendere Marquinhos: il brasiliano guadagna 6,5 milioni di euro ed è in scadenza nel 2022. Ecco perché con 60 milioni i bianconeri possono chiudere e sistemare il pacchetto arretrato senza dover aspettare de Ligt o altri affari. Il problema, si fa per dire, sorge dal momento che il Psg oppone resistenza e chiede, come detto, il centrocampista bosniaco. Potrebbe essere proprio Pjanic la carta per poter chiudere definitivamente l’affare e abbassare anche le pretese economiche per il difensore. Paratici e Nedved ci pensano e nelle prossime ore potrebbe già esserci la svolta.