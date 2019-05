Juventus, con Allegri sarà divorzio: già scelto il sostituto

Sale l’attesa in casa Juventus per l’incontro tra Allegri e Agnelli per definire il futuro del tecnico sulla panchina bianconera. Il vertice tra le parti dovrebbe consumarsi nella giornata di mercoledì e non sono escluse sorprese. Le dichiarazioni di facciata vedono l’allenatore ottimista e pronto alla prossima stagione. Di diverso avviso è sembrato il vicepresidente Nedved che ha lasciato al numero uno del club la decisione finale.

IN POLE – Ecco che, in questa situazione di incertezza, la Juventus si starebbe cautelando e avrebbe già trovato l’uomo giusto per prendere il posto di Allegri. Stando a Tuttosport, in questo momento in pole position ci sarebbe Didier Deschamps, l’opzione meno complicata da raggiungere e di sicura affidabilità. Il campione del mondo con la Francia, nonostante il contratto con la Nazionale e la volontà di vincere anche Euro 2020, potrebbe decidere di dire sì al suo vecchio “amore”.

Restano piste valide anche quelle che portano a Pochettino, Sarri e Guardiola, anche se questo sembra destinato a restare al Manchester City.