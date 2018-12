Juventus, contro l’Atalanta vittoria sempre con lo stesso risultato

Contro l’Atalanta la Juventus ottiene la quarta delle 6 vittorie consecutive che porterà al sorpasso sul Milan all’ultima giornata. A firmare i gol sono Fabio Capello e Gianpietro Marchetti, che verrà poi ceduto all’Atalanta per avere in cambio il numero 6 che quel giorno gioca in nerazzurro: Gaetano Scirea.