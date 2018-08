Juventus, CR7 ritrova Allegri: oggi primo allenamento al completo, parte la rincorsa alla Champions

La Juventus si prepara alla nuova stagione e oggi pomeriggio alla Continassa, per la prima volta, Allegri potrà allenare tutta la squadra fatta eccezione per Blaise Matuidi, reduce dal Mondiale che tornerà a Torino venerdì. Finalmente il tecnico bianconero potrà allenare CR7. La Juventus 2018/19 inizia quindi a lavorare al completo per dare la caccia alla prossima Champions League senza dimenticare, ovviamente il campionato.

FEELING – La condizione fisica di Cristiano Ronaldo ha già sorpreso lo staff tecnico in questio giorni. C’è una certa soddisfazione per i primi allenamenti dell’asso portoghese e degli altri giocatori, soprattutto c’è grande entusiasmo per un feeling che è già nato, specie tra CR7 e Dybala. Sempre insieme i due campioni, con la Joya che vuole apprendere il massimo dal cinque volte Pallone d’Oro.

PRIME PROVE – Oggi alla Continassa si rivedrà anche Mario Mandzukic e grazie a lui verranno effettuate già le prime prove di formazione. Mancano solamente 10 giorni prima dell’esordio in campionato contro il Chievo, in programma a Verona sabato 18 agosto. Difficile ipotizzare la formazione che metterà in campo Allegri, ma di sicuro l’ossatura prevede una difesa a 4, due mezzali accanto a Miralem Pjanic e due giocatori offensivi insieme a Cristiano Ronaldo, in quello che potrebbe essere un 4-3-3 o 4-3-2-1. Dybala e Douglas Costa dovrebbero partire titolari nelle gerarchie del tecnico toscano, ma attenzione al gran lavoro di Mandzukic senza dimenticare anche Cuadrado.