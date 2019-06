Juventus, Cristiano Ronaldo: “Continueremo a lottare per nuove e fantastiche conquiste…”

Terminata la stagione calcistica 2018-2019, è tempo di bilanci. E anche Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, non viene meno ad una sintesi di quella che è stata la propria annata, col club e con la Nazionale. Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, il cinque volte Pallone d’Oro si è, quasi, autocelebrato dedicando ampio spazio nel suo messaggio ai successi e ai momenti migliori della sua stagione.

“Che stagione indimenticabile! Nuove esperienze, un club gigante, una città gigante, record infranti e altri tre titoli”, ha scritto CR7. “Devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus per il modo fantastico con cui mi hanno accolto in Italia! Siete una parte molto importante delle nostre vittorie! Grazie a tutti i miei fan in giro per il mondo, specialmente ai portoghesi che ci hanno aiutato a raggiungere un’altra vittoria storica per il Portogallo. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore”.

SUCCESSI – Ma poi c’è spazio anche per i successi personali e i momenti speciali vissuti: “Personalmente, non dimenticherò mai i grandi momenti e i nuovi record raggiunti finora nel 2019: il gol vittoria della Supercoppa; lo scudetto in Serie A come miglior giocatore e con 21 gol; la vittoria in Nations League e la tripletta; primo giocatore a raggiungere 100 vittorie e 125 gol in Champions; primo giocatore a vincere 10 titoli UEFA; primo giocatore a segnare in tutte le fasi finali di una competizione per nazionali, cioè Mondiale, Europei, Confederations Cup e Nations League; primo giocatore a segnare in 10 fasi finali di una competizione per nazionali consecutive, dal 2004 al 2019. Ci vedremo presto! Insieme continueremo a lottare per nuove e fantastiche conquiste! Conto su di voi”, ha chiuso Cristiano Ronaldo elencando le gioie personali forse anche per mettere “pressione” a chi dovrà assegnare il prossimo Pallone d’Oro.