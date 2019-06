Juventus, Cristiano Ronaldo fa il mercato: ‘chiama’ il prossimo colpo bianconero

Cristiano Ronaldo fa il mercato della Juventus. L’asso portoghese vuole convincere il suo amico fin dai tempi del Real Madrid Marcelo a trasferirsi in bianconero.

Torna di moda il tormentone legato al terzino brasiliano che già in passato era stato accostato più volte alla Vecchia Signora. Questa volta, però, scrive Tuttosport, le cose potrebbero essere diverse con il classe 88′ che starebbe seriamente pensando al trasferimento.

Dopo aver chiamato de Ligt, da capire con quale risultato, CR7 scende in prima persona per rinforzare la squadra. L’obiettivo è sempre lo stesso: confermarsi in Italia e vincere la Champions League. Per farlo serviranno giocatori con alto tasso tecnico e con grande esperienza, doti che di certo non mancano a Marcelo. Una possibilità in più alla trattativa, può essere data dall’acquisto, da parte dei Blancos, del laterale mancino Mendy. Marcelo avrebbe maggiore concorrenza e sarebbe disposto a lasciare Madrid con minore dispiacere. Cristiano Ronaldo lo sa bene e proverà a convincerlo.