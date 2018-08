Un gol al debutto davanti ai propri tifosi per Cristiano Ronaldo che nel test amichevole contro la Juventus B, ci ha messo appena 7′ per sfondare la rete. Ronaldo, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha raccontato le sue emozioni dopo la prima partita da juventino: “Una giornata emozionante, in un’atmosfera speciale che racconta la storia vincente della Juve. Grazie a tutti i tifosi per il grande affetto! #FinoAllaFine”, ha scritto CR7.