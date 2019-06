Juventus, definito il rinnovo per un centrocampista. Manca solo l’annuncio

È tutto fatto in casa Juventus per il rinnovo di Rodrigo Bentancur, centrocampista classe 1997 arrivato nel 2017 dal Boca Juniors e che, nel frattempo, con i bianconeri ha vinto 2 Scudetti, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia. Il talento uruguaiano ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2024 e guadagnerà 2,5 milioni di euro netti a stagione. Manca solo l’annuncio. Piaceva all’Atletico Madrid, ma il dinamico 21enne, autore di 2 gol in 40 presenze nell’ultimo anno con la Juventus fra tutte le competizioni, è stato blindato dalla Vecchia Signora, che punta fortemente su di lui. Ha già totalizzato, peraltro, 19 presenze con la sua Nazionale. Sarri sarà intervenuto per chiudere l’operazione rinnovo? Probabilmente sì: conoscendo il tecnico toscano, Bentancur farebbe proprio al caso suo per il gioco che vorrà proporre.