Juventus, dopo Guardiola anche Deschamps si defila: “Il mio futuro è la Francia”

Fra i nomi che si sono fatti per il dopo-Allegri si è parlato anche di Didier Deschamps, che alla guida della Juventus aveva vinto il campionato di Serie B dopo calciopoli (2006-07). Da quel momento, il francese ha ottenuto altre numerose soddisfazioni da allenatore, su tutte la vittoria del mondiale con la Francia a Russia 2018. Dopo Guardiola, anche Deschamps ha allontanato l’ipotesi di guidare la Juventus nella prossima stagione: “Situazione chiara e precisa: energie e concentrazione sono riposte solo alla qualificazione verso Euro 2020 – ha detto in una conferenza stampa -. È sempre piacevole vedere il proprio nome accostato ai grandi club, e la Juventus fa parte di questa categoria, ma il mio futuro è ancora con la Nazionale francese. Non v’è alcuna nuova porta da aprire”.