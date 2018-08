Juventus, Douglas Costa: “Cristiano Ronaldo ci farà raggiungere importanti traguardi”

Dopo una stagione convincente, Douglas Costa, esterno offensivo della Juventus, si ripropone per diventare un punto di riferimento dell’attacco bianconero. L’ex Bayern ha parlato a Italian Football Tv: “Ho giocato in altri campionati europei e trovo delle differenze nette con la Serie A. Qui è necessario un po’ di tempo per adattarsi ed io ho avuto di bisogno di 6 mesi per raggiungere il massimo. Adesso mi sento pronto e quest’anno ha tutto per essere un anno speciale a livello personale. Qui poi mi sento come in una famiglia ed è tutto bello.

Con il tecnico ho un bel rapporto e lui è un allenatore con una grande passione per la fase difensiva e, per me, è stato davvero importante perché sono un giocatore abituato ad attaccare molto e, con la parte difensiva, mi ha reso un giocatore più completo. Ha una parte importante nella mia carriera”.

CR7 – “L’arrivo di Cristiano alza il livello della squadra e penso che a fine stagione raggiungeremo traguardi importanti. Lo abbiamo accolto bene come è normale che sia perchè sappiamo quanto ci può far crescere, e questo non si può nascondere, è chiaro”.