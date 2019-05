Juventus, Douglas Costa tesse le lodi di un compagno di squadra

“Non l’ho più visto, non so più nemmeno se sia biondo o moro”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Douglas Costa in una conferenza stampa di fine aprile, per far capire che per il brasiliano non è stata una stagione particolarmente positiva fra infortuni e squalifiche. In realtà anche la prima ha avuto troppi alti e bassi, ed è per questo che – nonostante altri numerosi anni di contratto – l’ex Bayern Monaco potrebbe porre fine all’avventura di Torino in estate. Su Instagram, alla domanda di un suo fan “Qual è il difensore più forte mai affrontato in partita”, Douglas Costa ha risposto “Chiellini“. Un grandissimo attestato di stima per il compagno di squadra, che tutti – giustamente – annoverano fra i migliori pilastri difensivi a livello internazionale.