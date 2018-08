Juventus, Dybala e CR7 protagonisti in allenamento. I due affinano l’intesa

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, i due giocatori più rappresentativi della Juventus in questo momento. Ma il portoghese e la ‘Joya’ hanno avuto a disposizione solamente 90′ per giocare insieme una partita ufficiale intera, la prima di campionato contro il Chievo. Sabato nel match interno con la Lazio, Dybala è rimasto in panchina, non scendendo in campo. Dopo tale scelta dettata da Max Allegri, la stampa si è scatenata al riguardo, citando una possibile incompatibilità tra CR7 e Dybala stesso. In Spagna, addirittura, si parlava di un Ronaldo che non vorrebbe più giocare con la ‘Joya’.

L’intesa è ancora tutta da affinare, ovviamente. Ma durante gli allenamenti, Ronaldo e Dybala sono spesso insieme. I due si cercano l’intesa giusta per in campo. Quasi certamente, contro il Parma, l’ex Palermo ed il portoghese saranno in campo insieme. In che modo lo si scoprirà tra venerdì e sabato, in quanto Allegri dispone di un parco attaccanti invidiabile. Dybala potrebbe agire alle spalle di Ronaldo come potrebbe fare parte del quadrilatero avanzato bianconero.

Ed a mettere a tacere le voci riguardanti un rapporto burrascoso tra Ronaldo e la ‘Joya’, la Juventus, attraverso il proprio account Instagram ha postato una foto dei due durante l’allenamento.