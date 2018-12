Juventus, è fatta per il campione della Premier League: c’è l’affondo decisivo

Colpo in canna, pronto ad essere sferrato. C’è sempre Aaron Rasmey tra gli obiettivi della Juventus. I bianconeri, a caccia di un centrocampista di qualità e di quantità, hanno da tempo messo gli occhi sul talento gallese dell’Arsenal classe 1990.

In scadenza di contratto con i Gunners, il giocatore è quindi acquistabile in estate a parametro zero, ma già dal mercato invernale e quindi da questo gennaio, la Juventus vuole mettere le basi per non farselo scappare. Sul centrocampista inglese, dopo l’interesse del Milan, quello dell’Inter e di diversi altri club, secondo quanto riferisce Sky, alla fine sarebbe stata la Vecchia Signora ad avere la meglio.

Le richieste d’ingaggio del 27enne inglese sarebbero troppo alte per le rivali, ecco perché la Juventus è in netto vantaggio ma, l’eventuale accordo ufficiale sarà preso solamente per l’estate. Paratici e l’entourage del calciatore sarebbero comunque pronti a venirsi incontro. Ramsey potrebbe quindi diventare il primo colpo della nuova Juventus 2019/2020. I bianconeri sono assolutamente i favoriti per strappare il sì finale al talento dell’Arsenal.