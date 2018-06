Juventus, è fatta per un giocatore del Manchester United

Matteo Darmian vestirà la maglia della Juventus. Secondo il quotidiano inglese Daily Express, l’esterno del Manchester United ha trovato l’accordo con la società bianconera. Previste probabilmente già in giornata le visite mediche.

CONTRATTO – La Juventus si rifà il look sulle corsie laterali. Lichtsteiner e Asamoah hanno detto addio ai bianconeri, Alex Sandro e De Sciglio sono rimasti ma non bastano. Ecco quindi che la Vecchia Signora è pronta a chiudere per Matteo Darmian. Seguito da tempo, sembra esserci finalmente l’accordo tra la dirigenza torinese e il Manchester United sulla base di circa 15 milioni. Al giocatore ex granata un contratto di cinque anni a tre milioni di euro a stagione. Il terzino classe 1989 torna in Italia dove cercherà il riscatto con i pluri scudettati della Juventus dopo non aver convinto in Inghilterra con la maglia dei Red Devils.

Darmian torna in Italia