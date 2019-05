Juventus, è il giorno dell’incontro tra Allegri e Agnelli: ecco cosa accadrà

“Il giorno del giudizio”. Potrebbe essere definito così questo mercoledì 15 maggio. Almeno per quanto riguarda le vicende in casa Juventus. Oggi, alla Continassa, verrà deciso, con ogni probabilità, il futuro di Massimiliano Allegri e le possibili scelte della società anche in ottica mercato.

Attesi in sede, oltre al tecnico, anche Paratici, Nedved e il numero uno Andrea Agnelli.

COSA ACCADRA’ – Resta o va via? Il primo punto è il futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese è in bilico e lo scudetto conquistato potrebbe non bastare per ricevere la conferma. L’obiettivo della società era e resta la Champions League. Agnelli dovrà decidere se ci sono le condizioni per cercare di vincerla nella prossima stagione. In caso di fumata nera, Allegri ha già scelto la sua prossima squadra: il Paris Saint-Germain, infatti, avrebbe già fatto la sua mossa offrendogli un contratto.

MERCATO – Ma la soluzione che vede la conferma dell’allenatore non è da escludere. Al momento l’allenatore, infatti, è legato alla Juventus da un vincolo contrattuale fino al 2020 a 7,5 milioni a stagione. In tal senso, la società si renderebbe soggetta ad accontentarne le richieste che riguardano appunto il suo contratto ma anche, e soprattutto, il mercato: in entrata ed in uscita. Uomini di esperienza e di caratura internazionale dentro alla rosa, esuberi – Dybala e Cancelo su tutti -, via subito.

Vedremo cosa deciderà. La lunga giornata è appena iniziata. Il momento del giudizio sta arrivando…