Juventus, ecco come far segnare Ronaldo: il piano di Allegri

Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sé. L’asso portoghese, dopo tre giornate di Serie A, è ancora fermo a quota zero nella casella dei gol segnati. La Juventus, dal canto suo, però ha realizzato già 7 gol portando diversi marcatori nel tabellino. CR7 è dunque il grande assente, cosa davvero strana per uno che in carriera ha sempre sfornato stagioni ghiotte di realizzazioni. Per questo, già a partire dalla prossima sfida della Vecchia Signora contro il Sassuolo, i bianconeri e Massimiliano Allegri, proveranno in ogni modo a far sbloccare il proprio attaccante.

IL PIANO – In queste prime uscite della Juventus, l’arma in più sono state le corsie laterali dove Cancelo e Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra hanno sfornato passaggi e cross al bacio in mezzo all’area di rigore. Finora quattro dei sette gol complessivi della Vecchia Signora sono, infatti, nati dopo una qualche forma di cross. Le reti al Chievo, sia quella di Khedira e poi l’autorete di Bani e il gol di Bernardeschi, sono arrivate per azioni partite dall’esterno. Anche a Parma, la rete di Mandzukic è stata propiziata da un cross da destra di Cuadrado. Lo stesso croato, anche alla prima uscita contro la Lazio, aveva sfruttato il passaggio da sinistra, e anche il mezzo liscio di CR7, per mettere in rete la palla. Ad oggi, Ronaldo è stato pescato in mezzo ben 8 volte, nessuna però con successo. Ecco perché l’idea di Allegri è quella di continuare sulla stessa lunghezza d’onda di questo avvio di stagione. I crossatori non mancano: terzini e ali lavorano bene e sono tutti molto tecnici. La Juventus, con ben 79 cross, è infatti la squadra ad averne effettuato di più. Il canovaccio non cambierà neppure contro il Sassuolo, e la speranza è che uno di quei passaggi, che sicuramente arriveranno, verrà finalmente trasformato in rete dall’asso portoghese. Ronaldo, d’altronde, non potrà mancare all’appello per troppo tempo.