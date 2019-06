Juventus, ecco la prima vittima di Sarri: arriva la cessione illustre

Nonostante il rinnovo fino al 2021, la permanenzna di Mario Mandzukic alla Juventus resta in fortissimo dubbio. La Vecchia Signora, infatti, sembra essere pronta ad ascoltare eventuali offerte e lasciar partire il vice campione del mondo croato.

In attesa di mettere nero su bianco la firma di Maurizio Sarri, la società, nelle vesti di Fabio Paratici e Pavel Nedved sta già pensando alla rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore. Squadra in cui, appunto, potrebbe non trovare spazio l’attaccante numero 17. Infatti, non solo Mandzukic non riveste un ruolo fondamentale nei piani tattici di Sarri, ma sarebbe anche chiuso dal ritorno di Higuain, fedelissimo del tecnico toscano.

Per il classe ’86, quindi, si prospetta la cessione. Un addio illustre che lo dovrebbe portare in Premier League, o di nuovo in Bundesliga. Anche la Cina potrebbe essere una pista percorribile.