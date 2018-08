Juventus, effetto CR7: biglietti al 30% in più rispetto allo scorso anno

La Juventus ha reso noti i prezzi per la seconda giornata della Serie A 2018/2019, quando i bianconeri affronteranno la Lazio all’Allianz Stadium, prima partita casalinga per la squadra di Allegri; e le sorprese non mancano: balza subito all’occhio, infatti, il notevole aumento del costo dei tagliandi rispetto alla scorsa stagione.

I biglietti per assistere al match da una delle due curve costerà ai tifosi ben 55 euro, mentre lo scorso anno, per assistere allo stesso match ne “bastavano” 40: un rincaro del 30%! Non va meglio per gli altri settori: ad esempio, per aggiudicarsi un posto nella Tribuna Centrale Est, la spesa sale a 180 euro, rispetto ai 130 dello scorso anno, con un rincaro del 40%. Un aumento dei prezzi che segue quello degli abbonamenti, dovuto all’approdo in bianconero del 5 volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo.