Juventus, il nome di Caressa per la panchina: “Attenzione a De Zerbi”. E su Allegri…

Nemmeno il tempo di archiviare il capitolo Juventus–Allegri che la stampa, com’è logico che fosse, ha già fatto partire il toto-allenatore per la panchina bianconera. Guardiola ha detto che non si muoverà dal Manchester City, allora restano un po’ i soliti nomi per sostituire il tecnico toscano: da Conte a Pochettino, passando per Deschamps. Il giornalista si Sky Sport Fabio Caressa, a tal proposito, lancia la “provocazione”, se così possiamo chiamarla: “Potrebbe essere che al posto di Allegri venga scelto un allenatore mai nominato in questi mesi, attenzione quindi a De Zerbi in uscita dal Sassuolo. Certo, sarebbe una grossa responsabilità per la dirigenza bianconera ma potrebbe essere il nome giusto”. Sul futuro di Allegri, invece, si è espresso così: “Potrebbe stare fermo un anno, per me la squadra perfetta per lui è il Manchester United”.