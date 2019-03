Juventus, incredibile: per la panchina spunta Guardiola

Potrebbe essere un nome a sorpresa, quello del prossimo allenatore della Juventus. Il futuro di Massimiliano Allegri è più che mai in bilico negli ultimi giorni e sono diversi i nomi di chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina bianconera.

Se sino a poche ore fa, il nome più caldo era quello dell’ex Real Madrid Zinedine Zidane, l’ipotesi che sembra prendere piede avrebbe del clamoroso: i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio per Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City.

Secondo quanto riporta SportMediaset, si tratta, forse, solo di un “sogno difficile”, ma spesso in ottica mercato, tutto può cambiare da un momento all’altro. Il procuratore di Guardiola, suo fratello Pere, è stato visto circolare recentemente per Torino e ipotizzare che si sia stato un primo contatto conoscitivo con la Juventus sarebbe ipotizzabile. Non solo. In Inghilterra c’è chi dice che Pere Guardiola avrebbe anche pranzo a Milano in un prestigioso ristorante del centro. Al momento, comunque, solo ipotesi, ma portare l’ex Barcellona a Torino, non sarebbe poi così sorprendente, almeno quanto non lo sia stato il colpo Cristiano Ronaldo, solamente pochi mesi fa.