Juventus, insidia Barcellona per Pjanic: ecco il piano per sostituirlo

Juventus molto attenta sul mercato. Non solo in entrata ma anche in uscita dove si susseguono le voci su alcuni giocatori. Questa volta tocca al centrocampista bosniaco Miralem Pjanic finire nel mirino di un club blasonato. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, infatti, sulle tracce del classe ’90 ex Roma, ci sarebbe il Barcellona di Ernesto Valverde. I bianconeri, in accordo con il proprio allenatore, non hanno alcuna intenzione di cederlo, a meno che non arrivino offerte molto importati dal mercato. I blaugrana, però sembrano intenzionati a fare sul serio.

80 MILIONI PER PJANIC – Pjanic è considerato il profilo ideale per il Barcellona, che lo ritiene più adatto per caratteristiche rispetto a Christian Eriksen, altro obiettivo dei catalani. Il centrocampista bosniaco è uno dei giocatori in grado di adattarsi ad ogni ruolo del centrocampo e non avrebbe alcun problema a schierarsi in mediana con Sergio Busquets. Il Barcellona è pronto all’offerta ma la Juventus, non è intenzionata a trattare a cifre inferiori agli 80 milioni di euro. I contatti ci sono, forti e costanti e per non farsi mancare niente, sul giocatore c’è anche il Real Madrid oltre al Paris Saint-Germain. Sul bosniaco potrebbe dunque scatenarsi un’asta.

SOSTITUTO – La notizia dell’assalto del Barcellona per Miralem Pjanic, considerato fino a oggi incedibile dai bianconeri, potrebbe cambiare e accelerare i piani di mercato della Vecchia Signora. La valutazione del bosniaco, come detto, è superiore agli 80 milioni cifra che verrebbe immediatamente utilizzata per un sostituto di assoluto livello. Non è quindi da escludere la soluzione che vedrebbe il sacrificio dell’ex Roma e Lione per arrivare a Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è l’obiettivo dichiarato della Juventus. 100 milioni, la cifra minima per intavolare la trattativa con la Lazio. Almeno un’ottantina quelli che arriverebbero dalla cessione di Pjanic. Il piano, che sino a poco tempo fa sembrava pura fantascienza potrebbe diventare realtà. In passato è già successo che i bianconeri affondassero i colpi proprio nei confronti delle rivali di Serie A e la storia potrebbe ripetersi. Pjanic al Barcellona è dunque una pista. Successivamente, con i soldi ricevuti, scatterebbe l’assalto su Milinkovic-Savic.

