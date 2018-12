Juventus, Kean: “Balotelli mio idolo, non vuole che faccia come lui. CR7? Lo vedevo solo alla PlayStation e ora…”

Ospite d’onore, nonché testimonial dell’evento organizzato ad Asti nel suo ex oratorio in occasione della giornata Sport per Tutti, Moise Kean, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato della sua carriera e del suo rapporto speciale con Mario Balotelli.

Spesso accostato a Super Mario, il classe 2000 ha parlato ai microfoni di RMC Sport del paragone con quello che, calcisticamente parlando, è il suo idolo, ma allo stesso il suo più grande amico e consigliere. Kean si è poi soffermato sul proprio futuro, che potrebbe non essere alla Juventus dove non riesce a ritagliarsi ancora un ruolo importante.

ESEMPI – Il paragone con l’attaccante del Nizza, ex Inter e Milan è frequente. Non esattamente uguali per ruolo, ma stessa forza fisica e grande talento. Kean commenta così il costante confronto con Balotelli: “Era il mio idolo, ma solo per come giocava. E’ un bravo ragazzo, mi dà tanti consigli perché non vuole che viva quello che ha passato lui”. Ma ora alla Juventus, c’è un altro compagno di squadra che può aiutarlo davvero tanto, Cristiano Ronaldo: “CR7? Lo vedevo solo alla Play Station… giocarci accanto mi ha fatto molto effetto, da lui imparo molto così come dai campioni che giocano in bianconero”.

FUTURO – Ancora incerto su futuro. Kean, che in passato ha giocato in prestito al Verona, vuole cercare di ritagliarsi il suo spazio ma con campioni come Dybala, Ronaldo e Mandzukic è davvero complicato: “Se vado via a gennaio? Non so cosa accadrà. Non lo so e non lo posso ancora dire. Deciderà la società. Faranno le loro valutazioni e vedremo”. Nonostante Allegri lo abbiamo tolto dal mercato affermando che a gennaio non si muoverà da Torino, il talento di Kean vuole sbocciare definitivamente e per farlo deve giocare.