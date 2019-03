Juventus, Khedira brucia le tappe: presto in campo dopo l’intervento

Dopo aver messo in cassaforte l’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus ora ha in testa soltanto l’appuntamento del 12 marzo contro l’Atletico Madrid: i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano. Dopo il successo contro il Napoli, arriva un’altra buona notizia per Allegri e i bianconeri: Sami Khedira sta bruciando le tappe per tornare a disposizione e scendere in campo.

PRESTO IN CAMPO – Non potrà aiutare i compagni a trovare l’impresa contro i Colchoneros, ma il centrocampista tedesco è prossimo al rientro. Il classe ’87, proprio alla vigilia della gara di andata fu fermato per un’aritmia atriale che ha richiesto nei giorni successivi un intervento chirurgico. Subito dopo la riuscita dell’operazione, si era parlato di almeno uno mese di stop. Ma a sole due settimane dall’intervento, Khedira potrebbe essere prossimo a tornare ad allenarsi: nei prossimi giorni, infatti, il calciatore si sottoporrà ad accertamenti clinici dai quali potrebbe arrivare il via libera al ritorno all’attività fisica. Dopo di che Khedira dovrà rimettersi al passo con i compagni prima di poter essere a disposizione di Allegri.