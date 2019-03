Juventus, Khedira tornerà in campo ad aprile

Dopo il giorno di riposo concesso in seguito all’importantissima vittoria del San Paolo con il Napoli di domenica sera, gli uomini di Massimiliano Allegri si sono ritrovati oggi al JTC per iniziare a preparare il doppio impegno ravvicinato all’Allianz Stadium, che li vedrà in campo venerdì sera nella gara di campionato con l’Udinese (fischio d’inizio alle 20:30) e il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid (fischio d’inizio martedì 12 alle 21).

Lavoro tecnico e fisico di attivazione per la squadra, che si è concentrata su esercitazioni di possesso palla e azioni con conclusioni. Allenamento personalizzato per Douglas Costa.

Domani i bianconeri proseguiranno la preparazione con una seduta al mattino.