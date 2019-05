Juventus, la mossa per avere Sarri: ecco l’acquisto dal Chelsea

Maurizio Sarri alla Juventus: il tormentone continua. Le voci rimbalzano da una parte all’altra, ma ancora manca una presa di posizione netta da entrambe le parti.

Nonostante il successo in Europa League con il Chelsea, l’allenatore toscano potrebbe non rimanere in quel di Londra e la Vecchia Signora sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte dopo l’addio ad Allegri.

Il Chelsea oppone una flebile resistenza che potrebbe essere sciolta definitivamente con il pagamento di un indennizzo, o meglio, con l’acquisto di un giocatore. Infatti, secondo quanto riferisce Tuttosport, il club bianconero non vorrebbe pagare alcuna cifra per liberare l’allenatore ma sarebbe più propensa ad acquistare il terzino sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri per circa 25-30 milioni di euro.