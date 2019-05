Juventus, la richiesta di Allegri per rimanere

Ancora nessuna fumata bianca per la questione allenatore in casa Juventus. L’incontro svoltosi nella giornata di ieri alla Continassa tra Allegri, Agnelli, Paratici e Nedved è stato solamente interlocutorio, con un nuovo summit previsto nella giornata odierna. Il tecnico livornese avrebbe comunque già avanzato quelle che sono le sue richieste per rimanere ancora sulla panchina bianconera.

RIVOLUZIONE E CONTRATTO – Allegri, dato che la rivoluzione nella rosa potrebbe essere di ampia portata, chiede garanzie per poter lavorare con serenità, estendendo così il proprio contratto, attualmente in scadenza nel 2020, fino al 2022. Richiesto anche un ritocco dal punto di vista dell’ingaggio, che l’allenatore vuole portare attorno agli otto milioni di euro annui.