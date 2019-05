Juventus, l’allenatore si fa in casa: torna Pirlo e diventa mister

Potrebbe tornare a vestire, in un certo modo, la maglia della Juventus. Andrea Pirlo, ex centrocampista, sarebbe molto vicino a tornare a Torino sotto vesti diverse.

In casa Juventus si lavora anche sulla panchina dell’Under 23: secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, è Andrea Pirlo il favorito numero uno alla successione di Zironelli sulla panchina della squadra. L’idea della Vecchia Signora è quella di creare l’allenatore del futuro in casa, esattamente come fatto dalle big d’Europa Real Madrid e Barcellona con Zidane e Guardiola. I due, prima allenatori rispettivamente del Barcellona B e del Castilla, sono diventati mister vincenti con le prime squadre.

La Juventus vorrebbe fare lo stesso e avrebbe scelto proprio Andrea Pirlo che dopo aver detto addio al calcio giocato ed essere diventato anche commentatore, vorrebbe tornare attivamente sul campo, magari dove da giocatore ha lasciato il segno.