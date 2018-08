Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, il primo anticipo del sabato valido per la seconda giornata di campionato. Juventus-Lazio si affrontano alle 18. Esordio davanti al proprio pubblico per Cristiano Ronaldo, schierato da Allegri in attacco insieme a Bernardeschi e Mandzukic. Soprese dunque nel’undici iniziale lanciato in campo dal tecnico toscano che rinuncia, almeno in un primo momento, a Dybala e Douglas Costa. Inzaghi deve rinunciare a Luiz Felipe e manda in campo Wallace al suo posto. Torna titolare Lulic, dopo aver saltato per squalifica la prima giornata.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi