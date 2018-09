Juventus, l’ex Del Piero bacchetta Ronaldo: “Rosica e ha sbagliato…”

L’ex capitano e leggenda della Juventus Alessandro Del Piero, ospite negli studi di Sky, ha parlato dell’avvio di stagione in bianconero ed in particolare di Cristiano Ronaldo ancora a secco in campionato e protagonista di recente, della polemica in seguito alla mancata assegnazione del premio come miglior giocatore assoluto della passata stagione. Pinturicchio, sollecitato sul forfait del portoghese alla cerimonia di consegna dei premi Uefa a Montecarlo, ha preso le distanze dal gesto di CR7 considerandolo un errore.

ERRORE – “Se ci fosse andato non ci sarebbe stata alcuna polemica. Se c’è stata la polemica, vuol dire che allora c’è stato un disguido. Non so cos’è successo. So che io avrei rosicato se non mi avessero dato il premio, però non andare è un altro paio di maniche… Ma rosicare sì, avrei rosicato. Giusto darlo a Modric, comunque, per quello che ha fatto. Anche lui, Cristiano, ha fatto una stagione spaziale in ogni caso”.

JUVENTUS – “I nostri sistemi difensivi sono tra i migliori al mondo se non il migliore in assoluto. In area da noi si crea affollamento, portandolo un po’ fuori gli si può dare un po’ più di libertà in questo momento in cui deve adattarsi un pochettino. Poi lui tendenzialmente fa meglio nella seconda parte di stagione. La Juve, in ogni caso, meglio di così cosa può fare? Non segnano Ronaldo e Dybala, e vince lo stesso”.