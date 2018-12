Juventus, l’ex Pirlo consiglia: “Ramsey sarebbe perfetto per i bianconeri…”

Aaron Ramsey alla Juventus. La trattativa più chiaccherata degli ultimi giorni potrebbe presto realizzarsi. Il centrocampista dell’Arsenal è in rotta con i Gunners e la Vecchia Signora, a detta di tutti, è in pole position per garantirsi le prestazioni del classe 1990.

Il gallese sarebbe un acquisto di altissimo livello e i bianconeri non vogliono lasciarsi scappare l’occasione di ingaggiarlo. A commentare la possibile trattativa, è chi di centrocampisti se ne intende: Andrea Pirlo. L’ex regista della Juventus e della Nazionale ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport.

PERFETTO – Ha l’ok di chi ha scritto pagine bellissime della storia dalla Juventus. Ramsey in bianconero sarebbe l’acquisto ideale: “È un giocatore di talento” – ha detto Pirlo, che poi ha aggiunto – “È un giocatore completo che può fare praticamente tutto e segna molto, Ramsey sarebbe un grande acquisto”.

La trattativa potrebbe andare in porto sulla base di un indennizzo all’Arsenal da parte della Juventus di circa 8-10 milioni. I Gunners, pur di non perdere a costo zero il giocatore, potrebbero accettare l’offerta bianconera.