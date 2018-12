Juventus, l’ex Toni: “Con Ronaldo la Champions si può vincere. Mia generazione di bomber senza Instagram…”

L’ex attaccante della Juventus Luca Toni ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua avventura a Torino. “Nella Juve ho avuto poche occasioni, ma mi sono tolto la soddisfazione del primo gol nello Juventus Stadium (ora Allianz, ndr)». Era l’8 settembre 2011, 1-1 con il Notts County. Da allora è una Juve diversa e con l’arrivo di Ronaldo può riuscire a vincere la Champions League. Deve provarci, l’Atletico si può superare. La Juve oramai ha una mentalità europea. La differenza lì la fanno la testa e la voglia di comprare campioni che hanno dentro voglia di vincere. E chi ha vinto tanto vuole continuare a farlo».

Dybala sembra soffrire un po’ la sua presenza? «Ma no, stiamo parlando del più forte al mondo insieme a Messi. Avere Ronaldo in squadra deve essere uno stimolo per provare a diventare ancora più forti. Quando giochi con gente così non devi essere geloso, ma rubargli i segreti».

Allegri, invece, le piace? «È un fenomeno nella gestione del gruppo. Ha 20 campioni e ne giocano 11. Ma gli altri non stanno mai con il muso, sono sempre pronti a entrare. E gestire 20 campioni che vogliono giocare non è mai facile».

Senza lei, Totti e Di Natale il calcio italiano ha perso quasi mille gol. Chi li compenserà?

«Noi eravamo una generazione che parlava con i gol e non su Instagram. Difficile dirlo ora. Ci sono Immobile, Insigne, ancora Quagliarella. Ma andare oltre i cento ora è dura…».