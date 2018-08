Juventus, possibile il colpo Marcelo: ecco come

La Juventus vuole mettere a segno un altro colpo in entrata e il candidato, in questo momento, non è un centrocampista bensì un terzino sinistro di grande spessore: Marcelo del Real Madrid. L’esterno dei Blancos potrebbe essere l’ennesimo giocatore a chiedere di andarsene. Dopo Cristiano Ronaldo, Kovacic, molto vicino al Chelsea, e Luka Modric, ecco che anche il classe ’88 sarebbe prossimo alla cessione, ma molto dipenderà dall’esito delle trattative dei due croati.

VUOLE LA JUVENTUS – Il brasiliano classe ’88 non ha mai nascosto la volontà di raggiungere l’amico CR7 a Torino. Prima il post social con cui gli augurava il meglio e auspicava un futuro insieme in un altro club, ora, con la diaspora che sta vivendo il Real Madrid, ecco che potrebbero presentarsi le condizioni per realizzare il suo sogno. L’affare resta complesso, i Blancos difficilmente diranno addio a ben quattro giocatori di livello nella stessa sessione di mercato, ma la volontà del giocatore spesso fa la differenza e quella di Marcelo è di andare alla Juventus.

ALEX SANDRO – In casa bianconero però, ci sarebbe prima da risolvere la questione legata ad Alex Sandro, candidato principale a fare posto al giocatore delle Merengues. Sull’ex Porto c’è da tempo il Psg che però tarda ad affondare il colpo. Per il brasiliano della Juventus servono 50 milioni e la Vecchia Signora attende l’eventuale offerta parigina per poi fiondarsi su Marcelo. Servono una serie di fattori importanti, ma i bianconeri potrebbero mettere a segno un altro colpo Galactico. Nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi.