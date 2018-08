Juventus, Matuidi: “Non siamo stati perfetti, però quello che contava era ottenere i tre punti”

Blaise Matuidi ha affrontato il suo esordio stagionale allo Stadium con la solita grinta. La sua presenza in campo si è sentita eccome e ha avuto un peso specifico enorme nel successo contro una squadra ben attrezzata fisicamente come la Lazio: «È un avversario sempre molto difficile da affrontare – conferma il francese – ben organizzato, ma credo che alla fine la nostra sia una vittoria meritata. Non siamo stati perfetti, però quello che contava era ottenere i tre punti in uno scontro diretto. È bello aver vinto le prime due partite. Sono arrivati dei giocatori nuovi, molto forti, ma dobbiamo ancora imparare a conoscerci e quindi, a maggior ragione, è importante riuscire a vincere in questo periodo».