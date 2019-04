Juventus-Milan streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 6 aprile 2019

Juventus-Milan, una classica del sabato. Scendono in campo alle 18 all’Allianz Stadium di Torino per la 31^ giornata di Serie A 2018/2019. Ambizioni diverse per la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Gennaro Gattuso, ma un unico scopo: vincere e portare a casa i 3 punti.

I bianconeri comandano la classifica dall’alto dei loro 81 punti, con +18 sul Napoli. Il Milan in classifica è quarto, con 52 punti. I rossoneri sono in piena lotta Champions League, con +1 sull’Atalanta e +4 sulla Lazio, con una partita in meno, Torino e Roma. La Juventus nell’ultimo turno di Serie A ha battuto il Cagliari, 2-0 in trasferta. Pareggio casalingo invece per il Milan, 1-1 contro l’Udinese. La Juventus in casa ha ottenuto 41 punti su 45, frutto di 13 vittorie e 2 pareggi. Il Milan in trasferta non vince dal 9 marzo, 2-1 sul campo del Chievo.

Juventus-Milan, le probabili formazioni – Alle 18, come detto, scendono in campo le due squadre. Qualche patema di formazione per la Juventus chiamata mercoledì alla super sfida di Champions League contro l’Ajax. Out Cristiano Ronaldo, l’attacco sarà capitanato da Mandzukic e Dybala. In difesa, davanti a Szczesny, riposo per Chiellini e reparto affidato a Rugani e Bonucci. In mezzo, Pjanic in panchina. Il Milan si affida ai gol di Piatek, affiancato da Borini e Suso. Reina in porta. (CLICCA QUI LE PROBABILI FORMAZIONI COMPLETE)

Juventus-Milan, streaming e diretta tv – Juventus-Milan, potra essere seguito legalmente in diretta tv oppure in streaming. Ecco tutte le informazioni per vedere la partita delle 18,00. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite e al 372 del digitale terrestre; Sky Sport Serie A al numero 202 del satellite e 373 del digitale terrestre; Sky Sport al numero 251 del satellite. Sarà possibile godersi la partita anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go, collegandosi con il proprio pc, tablet o smartphone.