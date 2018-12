Juventus, Nedved: “Marotta è un professionista, forse non è mai stato juventino”

Polemiche in casa Juventus dopo l’addio di Beppe Marotta, che dopo otto anni alla dirigenza dei bianconeri, è passato in settimana all’Inter diventando nuovo amministratore delegato e responsabile dell’area sportiva dei nerazzurri. A commentare il passaggio del dirigente dalla Juventus alla squadra milanese ci ha pensato Pavel Nedved. Il vicepresidente dei bianconeri, ai microfoni di Dazn, ha lanciato una stoccata nei confronti di Marotta: “Sì, è strano vederlo all’Inter. Lui è un professionista, forse non è stato juventino”.