Juventus, Nedved: “Per il nuovo allenatore abbiamo le idee chiare”

Interpellato prima della partita fra Juventus e Atalanta, l’ultima per i bianconeri all’Allianz Stadium in questa stagione e l’ultima di Allegri lì, nello stadio che è stato casa sua per cinque stagioni, Pavel Nedved ha commentato il congedo al tecnico toscano e ha dato alcune informazioni circa il successore in panchina: “Anzitutto ci tengo ad affermare pubblicamente che mi è dispiaciuto tantissimo non esser stato presente alla conferenza di ieri, avevo impegni di lavoro che non potevo assolutamente spostare. Detto ciò, ringrazio Allegri per queste annate, perché questo è un club che vuole sempre vincere, vuole sempre portare a casa trofei e lui ci è riuscito. Si è chiuso un ciclo importantissimo che forse non si ripeterà più. Chi si metterà al suo posto in panchina? Abbiamo le idee chiare in società, ma ancora non è stato fatto niente”. Le parole sono state rilasciate a Sky Sport.