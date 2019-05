Juventus, non solo Milinkovic-Savic: ecco il doppio colpo

Accordo totale tra la Juventus e Milinkovic-Savic. Questa volta ci siamo: la Vecchia Signora ha l’ok del giocatore e aspetta quello di Claudio Lotito. Dopo un anno, ecco il ritorno di fiamma tra le parti. Paratici e Nedved sono pronti a chiudere per il serbo che ha ritrovato la sua vena realizzativa e la forma migliore in questo finale di stagione, terminato in bellezza con la vittoria della Coppa Italia.

Non dovrebbero esserci ostacoli alla trattativa per portare il classe a Torino. Il numero uno della Lazio ha aperto alla cessione ed eventuali contropartite.