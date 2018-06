Juventus, nuova offerta per Milinkovic-Savic

Il futuro di Milinkovic-Savic verrà deciso dopo il Mondiale come lo stesso centrocampista della Lazio ha confermato ai media nella giornata di ieri, ma le sirene di mercato continuano a suonare e non si fermano. Sul giovane serbo è da tempo in pole position la Juventus che avrebbe pronta un’altra offerta monstre. Secondo quanto riporta Il Tempo, la Juventus si è fatta viva con una proposta da 70 milioni più il cartellino di Daniele Rugani. Lotito, che valuta Milinkovi-Savic non meno di 100 milioni aspetta, e soprattutto aspetta un rilancio dagli altri club interessati al calciatore. Manchester United, Manchester City, PSG e Real Madrid sono infatti vigili sul serbo. La Juventus però sa che la carta Rugani può essere la mossa giusta per convincere i biancocelesti. La Lazio è infatti a caccia di un centrale di difesa per sostituire De Vrij, finito all’Inter a parametro zero. Il giovane del 1994 è una proposta molto interessante per il club di Lotito che tratta anche per Acerbi del Sassuolo, ma nel caso in cui l’operazione non dovesse concludersi positivamente, cosa che i bianconeri si augurano, l’offerta della Vecchia Signora potrebbe essere l’unica soluzione possibile.

Sergej Milinkovic-Savic, il talento che piace a tutti