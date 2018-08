Juventus, oggi la prima di Cristiano Ronaldo: tutto pronto per il debutto a Villar Perosa

Tutto è pronto in casa Juventus per il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera. Sarà la prima per il portoghese con la nuova squadra. A Villar Perosa è già tutto pronto: zona blindata e 5mila tifosi per la grande festa che come al solito sancisce l’inizio della nuova stagione.

EFFETTO RONALDO – Il conto alla rovescia è iniziato. L’appuntamento è previsto per le 17 a Villar Perosa dove Juventus A e Juventus B si sfideranno nel celebre match in famiglia, tanto caro al presidente Agnelli. Sarà appunto la prima di CR7. Cristiano Ronaldo farà la sua prima apparizione con la sua nuova Signora. Non si tratta di una gara ufficiale, è ovvio, ma l’impatto su media e tifosi è tanto grande da sembrare quasi una sfida scudetto. Previsto il classico bagno di folla al termine della partita e, chiaramente, anche la massima sicurezza. Saranno infatti 600 gli steward impegnati a presiedere l’area per evitare ogni tipo di problema. Assenti solo Benatia e De Sciglio per piccoli problemi fisici. Il momento clou che tutti si aspettano si avvicina: la prima rete del numero 7 con la maglia della Juventus.